محدث.. أسعار الذهب تتراجع عند التسوية لأدنى مستوى في أسبوعين

مباشر: تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين عند تسوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية وسط تجدد التفاؤل التجاري.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط من ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة وسط تعبير الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع الصفقة التجارية الجزئية قبل حلول نهاية العام الجاري، ما عزز الطلب على الأصول الخطرة.

وتشير تصريحات رئيسي الولايات المتحدة والصين إلى أنه من المقرر توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي أفقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن.

ودعم التفاؤل التجاري أيضاً، أن الصين أعلنت عزمها تشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، والتي تعد من أبرز قضايا الخلاف في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.60 دولار ليهبط إلى 1456 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1456.12 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة عند مستوى 98.342.