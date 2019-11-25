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تراجع حجم التجارة العالمية خلال سبتمبر

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تراجع حجم التجارة العالمية خلال سبتمبر تراجع حجم التجارة العالمية خلال سبتمبر

مباشر: تراجع حجم التجارة العالمية بأكثر من 1 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول الماضي مع عدم اليقين بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، اليوم الإثنين، أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 1.3 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع نمو بلغ 0.5 بالمائة في الشهر السابق له.

في حين ارتفعت التجارة العالمية بنحو 0.5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع هبوط 0.8 بالمائة خلال الربع السابق له.

وأوضحت البيانات تراجع الواردات والصادرات العالمية بنحو 1.8 بالمائة و0.7 بالمائة على الترتيب.

وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي ارتفع بنحو 0.2 بالمائة على أساس شهري، لكنه تراجع بنحو 0.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري.

وشهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد في الشهر المنصرم عن التوصل لاتفاق تجاري جزئي مع الصين لكن لا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقيع الرسمي مستمرة.

مباشر (اقتصاد)

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