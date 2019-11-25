اقتصاد المكسيك يدخل في مرحلة ركود بالنصف الأول من 2019

مباشر: دخل اقتصاد المكسيك في مرحلة ركود خلال النصف الأول من العام الجاري كما لم يشهد نمواً يذكر خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الوطنية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك تراجع بنحو 0.1 بالمائة خلال كل من الربعيين الأول والثاني على أساس فصلي في القراءة المعدلة.

ويُشير التعريف الشائع للركود إلى انكماش النمو الاقتصادي خلال فصلين متتاليين.

كما راجعت الوكالة نمو الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الجاري من 0.1 بالمائة إلى "صفر".

وأظهرت البيانات نمو نشاط الخدمات بنسبة 0.1 بالمائة فقط في الربع الثالث، منخفضًا عن معدلات أكثر من 2 بالمائة خلال عامي 2017 و 2018.

وتراجع النشاط الصناعي بما في ذلك البناء وإنتاج النفط والصناعات التحويلية بنسبة 1.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض البيزو المكسيكي بنحو 0.5 بالمائة أمام الدولار إلى 19.4766 بيزو.