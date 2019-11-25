محدث.. ارتفاع ملحوظ للأسهم الأوروبية بالختام مع تجدد التفاؤل التجاري

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية بوتيرة ملحوظة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تجدد التفاؤل التجاري بشأن إبرام صفقة بين الولايات المتحدة والصين.

وقادت أسهم شركات السفر والترفيه مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنحو 1.9 بالمائة.

وبعد التعليقات المتفائلة التي صرح بها رئيسي الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية، فإن عطلة الأسبوع شهدت تصريحات على الصعيد الإيجابي كذلك.

وقامت بكين باتخاذ إجراءات جديدة من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي نقطة خلاف رئيسية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأعلن الجانب الصيني أمس الأحد إرشادات جديدة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، واصفاً الإجراء بأنه بمثابة أكبر حافز لتعزيز التنافسية الاقتصادية للصين.

كما صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت الماضي بأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين لا يزال من الممكن التوصل لها قبل حلول نهاية هذا العام.

وبالنظر إلى الوضع داخل أوروبا، فإن اثنين من الأحزاب الرئيسية في بريطانيا أعدا برنامجهم الانتخابي في مسعى للفوز بالانتخابات العامة المقرر عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

وفي بيانات اقتصادية، تحسنت ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا بأكثر من المتوقع.

وعند نهاية التعاملات، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى 408.09 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة مسجلاً 7396.2 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة 0.6 بالمائة ليرتفع إلى 13246.4 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 5924.8 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 1.1012 دولار.