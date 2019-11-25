"إيباي" توافق على بيع"ستاب هاب" بأكثر من 4 مليارات دولار

مباشر: أعلنت "إيباي" أنها أبرمت اتفاقاً نهائياً مع شركة "فياجوجو" لبيع شركة "ستاب هاب" المملوكة لها بقيمة 4.05 مليار دولار نقداً.

وقالت الشركة الأمريكية العاملة في القطاع المالي الإلكتروني في بيان صادر اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من عملية البيع بنهاية الربع الأول من عام 2020، لكن الأمر لايزال مرتبطاً بموافقة الجهات التنظيمية.

ومن جانبه، أضافت "سكوت شنكل" الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة: "نعتقد أن هذه الصفقة هي نتيجة رائعة وتزيد من القيمة طويلة الآجل لمساهمي إيباي".

وذكر البيان أنه عند الجمع بين "ستاب هاب" و"فياجوجو"سوف يتم بيع التذاكر عبر أكثر من 70 دولة، مما يتيح للمشجعين الوصول بسهولة إلى إليها في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن "ستاب هاب" هي خدمة تستهدف عرض تذاكر لمختلف الأحداث في الولايات المتحدة بأسعار تنافسية، استحوذت عليها "إيباي" في عام 2007 مقابل 310 مليون دولار.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "إيباي" بنحو 1.4 بالمائة إلى 35.60 دولار.