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الجيش اللبناني يغلق الطرق المؤدية للسفارة الأمريكية

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الجيش اللبناني يغلق الطرق المؤدية للسفارة الأمريكية الجيش اللبناني يغلق الطرق المؤدية للسفارة الأمريكية

جي بي سي نيوز :- أفاد مراسل RT في بيروت بأن الجيش اللبناني أغلق الطرق المؤدية إلى السفارة الأمريكية في بيروت بالأسلاك الشائكة، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية وأمنية تصل تباعا إلى هذه الطرق.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، يتخذ الجيش إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية في عوكر، حيث وصلت قوة من المغاوير، وأخرى من مكافحة الشغب علاوة على سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر.

جدير بالذكر أن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان النائب والوزير السابق وليد جنبلاط اتهم بعض السفراء ووزراء الخارجية الأجانب بالتدخل في تشكيل اللبنانية.

وكتب عبر "تويتر": "حتى بعض السفراء الفاعلين وبعض وزراء الخارجية دخلوا على خط تشكيل الوزارة لزيادة التعقيد إلى جانب الطبقة السياسية الرافضة للتنازل والمتمسكة بالبقاء".

ويشهد لبنان منذ أسابيع أزمة سياسية زادت من حدتها استقالة حكومة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد منددة بأداء الحكومة والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

جي بي سي نيوز

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