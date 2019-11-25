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محدث.. "ناسداك" و"ستاندرد.آند.بورز" يقفزان لمستويات قياسية جديدة

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محدث.. "ناسداك" و"ستاندرد.آند.بورز" يقفزان لمستويات قياسية جديدة محدث.. "ناسداك" و"ستاندرد.آند.بورز" يقفزان لمستويات قياسية جديدة

مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليقفز "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" لمستويات قياسية جديدة مع عودة التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً في المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز"، حيث صعد بنحو 0.6 بالمائة.

وتلقت "وول ستريت" الدعم مع تزايد التوقعات بشأن إتمام الولايات المتحدة والصين للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت الماضي بأن الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين لا يزال من الممكن توقيعه قبل حلول نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد أن الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية، بالإضافة إلى تصريحات نظيره الصيني بأن بلاده ترغب في عقد صفقة مع واشنطن.

كما أكدت الصينية أنها ستقوم بتشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، في محاولة لمعالجة أحد نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، لكنها سجلت أول خسائر أسبوعية في شهر.

وبحلول الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 28014 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3131.4 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

وارتفع "ناسداك" بنحو 1.2 بالمائة إلى 8620 نقطة، بعد أن سجل 8623 نقطة في وقت سابق من الجلسة لأول مرة على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية  هامشياً عند 98.271.

مباشر (اقتصاد)

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