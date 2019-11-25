فيتش: مبيعات السيارات حول العالم تتجه لأكبر هبوط منذ 2008

من: أحمد شوقي

مباشر: قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إن المبيعات العالمية للسيارات تتجه خلال العام الجاري للهبوط بأكثر وتيرة سنوية في أكثر من عقد.

وأضافت الوكالة في تقرير صادر اليوم الإثنين، أن مبيعات السيارات في العالم من المحتمل أن تتراجع بنحو 3.1 مليون وحدة خلال 2019 لتسجل مستوى 77.5 مليون سيارة، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ عام 2008.

وتراجعت مبيعات السيارات عالمياً إلى 80.6 مليون وحدة في العام الماضي مقارنة مع 81.8 مليون في عام 2017.

وأوضح "بريان كولتون" كبير الاقتصادين في "فيتش" أن الهبوط في سوق السيارات العالمي منذ منتصف العام الماضي يعتبر عاملاً أساسياً وراء تدهور قطاع الصناعات التحويلية، ما يدفع وضع مبيعات السيارات ليكون أسوأ من المتوقع في التقريرالسابق الصادر في مايو/أيار المنصرم.

وكانت الصين المصدر الرئيسي لضعف المبيعات خلال العام الجاري حيث تراجعت بنسبة 11 بالمائة مقارنةً بالأشهر الـ10 الأولى من عام 2018.

وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، من المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 2.1 مليون لتصل إلى 21.6 مليون وحدة.

كما من المتوقع أن تشهد كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية انخفاضاً في مبيعات السيارات بنحو 2 بالمائة هذا العام لتصل إلى إلى 16.9 و14 مليون على التوالي.

وانخفضت المبيعات مجتمعة في البرازيل وروسيا والهند بنسبة 5.5 بالمائة في العام حتى الآن، نتيجة للهبوط الحاد في الهند.