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ننشر حصيلة اكتتاب الأفراد بطرح أرامكو السعودية خلال أسبوع

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ننشر حصيلة اكتتاب الأفراد بطرح أرامكو السعودية خلال أسبوع ننشر حصيلة اكتتاب الأفراد بطرح أرامكو السعودية خلال أسبوع

الرياض- مباشر: أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار ("سامبا كابيتال")، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية ("أرامكو السعودية")، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 25 نوفمبر 2019م.

وكشفت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ نحو 2.63 مليون مكتتب، بعدد أسهم بلغ إجماليها 682.25 مليون سهم، تمثل 21.77 مليون ريال.

ووفقاً لحسابات "مباشر" تبلغ نسبة تغطية الاكتتاب للأفراد 68 بالمائة، من إجمالي مليار سهم مخصصة لاكتتاب الأفراد.

وانطلق الاكتتاب يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للأفراد نحو أسبوع.

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، إن عملية الإقبال للاكتتاب في أسهم الشركة شهدت معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة.

وأوضحت "سامبا" نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد، كالتالي:

●      الهاتف المصرفي: 1.85 بالمائة.

●      الصراف الآلي: 24.76 بالمائة.

●      المصرفية الالكترونية: 38.26 بالمائة.

●      الفروع: 35.14 بالمائة.

يذكر أن آخر يوم لاكتتاب فئة الأفراد يوم الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووفقاً لنشرة الإصدار الخاصة بـ "أرامكو" يحق لجميع المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن حجم الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها، في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة منها 0.5 بالمائة للمستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.

وانطلق الاكتتاب يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للأفراد، وحتى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للمؤسسات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول 2019م. 

ترشيحات:

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مباشر (اقتصاد)

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