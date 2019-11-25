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قرار جديد بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان بالسعودية

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قرار جديد بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان بالسعودية قرار جديد بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان بالسعودية

الرياض – مباشر: كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، عن إصدار قرار وزاري بالشراكة مع وزارة الصحة؛ يقضي بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان.

وقالت وزارة العمل، في بيان لها، إن القرار يتعلق بالتوطين التدريجي للمهنة في المنشآت بالقطاع الخاص، والتي يعمل بها أطباء أسنان.

وأضافت وزارة العمل، أن تطبيق القرار سيكون على مرحلتين؛ الأولى تستهدف توطين 25 بالمائة وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 شعبان 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 بالمائة اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442 هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر.

وأكد خالد أبا الخيل، بأن هذا القرار الوزاري يأتي إنفاذاً لمبادرة "توطين المهن" إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في تاريخ 20 محرم 1440هـــ وبالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية.

وأشار أبا الخيل، إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وكذلك سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة هذا القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، علماً بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.

ووقع وزير العمل بالمملكة، يوم الأحد، مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف وظيفة في القطاع الصناعي بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

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