أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

"معركة مرتقبة" بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

Google+ Print
"معركة مرتقبة" بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا "معركة مرتقبة" بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

جي بي سي نيوز:- تستعد والقوى الغربية إلى مواجهة جديدة هذا الأسبوع، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي يستعد محققوها للمرة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.

ومن المنتظر أن يصدر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المكلفين بتحديد هويات مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في توتر بين الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ لاهاي مقرا لها ، وفق "سكاي نيوز" .

وخلال الاجتماع السنوي المهم الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة المقبلين، تُهدد موسكو خصوصا بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلا لفريق المحققين.

وقد يؤدّي تجميد الميزانية إلى مشاكل خطيرة بالنسبة إلى المنظمة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تعتبر أن لديها ما يكفي من الدعم لاعتماد هذه الميزانية بأغلبية كبيرة من الأصوات.

وعلى الرغم من اعتراضات قوية من جانب سوريا وحلفائها، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 193 دولة، في يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ هجوم كيماوي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.

وشبهت روسيا وقتذاك المنظمة بأنها سفينة "تايتانيك تغرق"، متهمة إياها بأنها أصبحت مسيسة جدا. وبحسب العديد من الدبلوماسيين من المنتظر أن يتم نشر تقرير المحققين في فبراير أو مارس المقبلين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق

روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق

روسيا.. 3 دببة قطبية تسبح في مياه لم تتجمد على غير العادة

روسيا.. 3 دببة قطبية تسبح في مياه لم تتجمد على غير العادة

بوتين يكشف موقفه من احتمال تولي امرأة رئاسة روسيا

بوتين يكشف موقفه من احتمال تولي امرأة رئاسة روسيا

خبير روسي بارز: روسيا لا تريد انسحاب واشنطن من الشرق الأوسط!

خبير روسي بارز: روسيا لا تريد انسحاب واشنطن من الشرق الأوسط!