بالفيديو : اشتباكات عنيفة بريف إدلب تزامنا مع غارات روسية

جي بي سي نيوز :- اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية والنظام، على محور "المشيرفة" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن هذه الاشتباكات تأتي متزامنة مع قصف جوي روسي لمناطق في ريف إدلب، موضحة أن القصف الروسي استهدف قرية المشيرفة ومحيط صهيان وكرسعا، إلى جانب قصف النظام لمنطقة الملاح بريف حلب الشمالي الغربي.

وأفاد المرصد السوري بأن "عدد الغارات التي استهدفت كلا من بلدة كفرنبل وكفر سجنة والشيخ بحر بمحيط مدينة إدلب وكنصفرة والمشيرفة وكرسعا ومحيط صهيان بريف إدلب الجنوبي والشرقي، ارتفع إلى 32"، منوها إلى أن "طائرات النظام السوري قصفت محور تل دم وأبوشرجي والمشيرفة وأم الخلاخيل بـ8 غارات".

ولفت إلى أن طائرات النظام المروحية ألقت براميل متفجرة على محيط بلدة كفرنبل وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ليرتفع عدد البراميل إلى 24، مشيرا إلى أن قوات بشار الأسد البرية قصفت مناطق في الراشدين والمنصورة ومحيط خان العسل بريف حلب، ومناطق في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحاور ريف حماة الشمالي الغربي وريف اللاذقية، ليرتفع عدد الضربات البرية إلى 400.

وفي وقت لاحق، ذكر المرصد أن قوات النظام تمكنت من السيطرة مجددا على قرية المشيرفة جنوب شرق إدلب، وذلك بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة، استمرت حتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليلة الماضية.

لكن المرصد عاد وأكد أن المعارك مستمرة بوتيرة عنيفة على محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.

وذكر أن الفصائل استعادت السيطرة على "المشيرفة" صباح الأحد، قبل أن تعاون قوات النظام وتسيطر عليها مجددا في ظل القصف المكثف والعنيف، كما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى بين الطرفين خلال المعارك بعد منتصف الليل وصباح اليوم، دون تحديد إحصائية دقيقة.

وأشار المرصد إلى أن طائرات النظام المروحية ألقت نحو 22 برميل متفجر صباح الأحد، على كل من محيط حرازين وكفرنبل ومحيطها وأطراف بسقلا ومعرة الصين وحاس ومحيط كفورما، لافتا إلى أن طائرات روسية نفذت المزيد من الغارات على محافظة إدلب.

وكانت فصائل المعارضة السورية استعادت الأسبوع الماضي، سيطرتها على قرية "المشيرفة" بريف إدلب الشرقي، بعد ساعات من تقدم قوات نظام بشار الأسد إليها,وفق عربي 21.

وقال موقع "الدرر الشامية" التابع للمعارضة السورية، إن "عناصر من غرفة عمليات الفتح المبين شنت هجوما معاكسا على مواقع قوات الأسد في القرية، وتمكنت من إحكام السيطرة عليها وسط قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف محاور الاشتباكات".