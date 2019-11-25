الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع تجدد التفاؤل بشأن التجارة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً في المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز"، حيث صعد بنحو 0.6 بالمائة.

وتلقت "وول ستريت" الدعم مع تزايد التوقعات بشأن إتمام الولايات المتحدة والصين للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت الماضي بأن الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين لا يزال من الممكن توقيعه قبل حلول نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية، بالإضافة إلى تصريحات نظيره الصيني بأن بلاده ترغب في عقد صفقة مع واشنطن.

كما أكدت الحكومة الصينية أنها ستقوم بتشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، في محاولة لمعالجة أحد نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، لكنها سجلت أول خسائر أسبوعية في شهر.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 27960.2 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3110.2 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 8573.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى 98.347.