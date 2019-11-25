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فيديو وصور : عباس يقلّد الأمير علي النجمة الكبرى من وسام القدس

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فيديو وصور : عباس يقلّد الأمير علي النجمة الكبرى من وسام القدس فيديو وصور : عباس يقلّد الأمير علي النجمة الكبرى من وسام القدس

جى بي سي نيوز  :- قلّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، الأمير علي بن الحسين، النجمة الكبرى من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الأمير الحسين والوفد المرافق له، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، محمد أبو وندي.

ومنح الرئيس عباس الأمير علي بن الحسين، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير في إعلاء شأن الرياضة وتطويرها على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة الأردنية –الفلسطينية، ودعم فلسطين ونصرة قضيتها العادلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان الأمير علي بن الحسين قد وصل إلى مقر الرئاسة على متن مروحية أردنية، حيث كان في استقباله الرجوب، والخالدي.

 


 

جي بي سي نيوز

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