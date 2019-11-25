بعد تأجيلها.. كازاخستان تحدد موعد جولة "أستانا" حول سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، السبت، موعد الجولة محادثات "أستانا" 14، التي ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وبحسب ما أكدته الخارجية الكازاخية، فإن جولة أستانا التي سبق أن تأجلت، ستكون يومي 10 و11 من كانون الأول/ يناير المقبل.

وقال وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبردي: "تلقينا طلبا رسميا (من الدول الضامنة) لتحديد هذا الموعد".

وكان من المقرر أن تعقد الجولة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلا أن الخارجية الكازاخية كانت قد أعلنت تأجيلها حتى مطلع كانون الأول/ أكتوبر المقبل، دون تحديد الأيام.

وأتى التأجيل على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة جنيف، بين المعارضة والنظام السوري، وبحضور الدول الضامنة والأمم المتحدة.

وكانت جولة "أستانا 13" عقدت يومي 1 و2 من آب/ أغسطس الماضي، وشملت المحادثات وفودا من الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا) ووفد النظام السوري ووفد المعارضة السورية، وشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين,وفق وكالات .

ومن المتوقع أن تشمل الجولة المقبلة من المحادثات عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا.

وستناقش الجولة المقبلة التطورات الأخيرة في سوريا، إلى جانب نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة مؤخرا.