المركزي الصيني يحذر من تزايد المخاطر المالية

مباشر: حذر البنك المركزي الصيني من تزايد المخاطر المالية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، جراء التقلبات غير الطبيعية في الأسواق وسط زيادة التحديات الاقتصادية.

وتواجه الصين تحديات قوية في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى مستوياته في أكثر من عقدين.

وأضاف بنك الشعب الصيني في تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم الإثنين، أن الأسواق المالية أكثر حساسة للتطورات التجارية العالمية وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السيولة، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد البنك الصيني أنه سيكثف الإشراف في أوقات الأزمات على أسواق الأوراق المالية والسندات والعملات الأجنبية. لمنع تزايد المخاطر عبر القطاعات.

وتابع البنك الصيني بأنه مخاطر التخلف عن سداد الديون سوف تستمر، مؤكداً على زيادة العقوبات على المخالفات التنظيمية في سوق الأوراق المالية.

وأكد البنك المركزي أنه سيحافظ على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، وكذلك تنفيذ تخفيضات ضريبية أكبر وزيادة حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية المستخدمة لتمويل مشاريع البنية التحتية.

وقال بنك الشعب الصيني: "بشكل عام، يتم مواجهة المخاطر المالية للصين ببطء ولكنها لا تزال وفيرة، بعد أن تراكمت بسرعة في السنوات القليلة الماضية".

وأضاف أن المخاطر المحتملة سيكون من الصعب القضاء عليها على المدى القصير.