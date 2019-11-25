الأجانب يرفعون ملكيتهم بالأسهم السعودية 437 مليون دولار بأسبوع

من: السيد جمال

الرياض - مباشر: ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية- تداول خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بقيمة تجاوزت 1.64 مليار ريال (437.05 مليون دولار).

وأظهرت التقرير الأسبوعي لـ "تداول"، الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة ملكية أسهم المستثمرين الأجانب إلى 173.5 مليار ريال (46.27 مليار دولار)، مقارنة بـ 171.86 مليار ريال (45.83 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب 9.14 بالمائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 9.18 بالمائة في نهاية الأسبوع السابق المنتهي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وزادت ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي؛ بدعم من ارتفاع ملكية المستثمرين المؤهلين من 5.88 بالمائة تعادل 110.1 مليار ريال (29.36 مليار دولار) في الأسبوع السابق إلى 5.86 بالمائة تبلغ قيمتها 111.22 مليار ريال (29.66 مليار دولار) في الأسبوع الماضي.

وارتفعت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بقيمة 641.38 مليون ريال (163.83 مليون دولار) في الأسبوع الماضي؛ إلى 43.2 مليار ريال (11.52 مليار دولار)، تمثل 2.28 بالمائة من إجمالي ملكية الأسهم في السوق الرئيسي "تاسي" بختام الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين السعوديين 89.05 بالمائة خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية 1.69 تريليون ريال (451 مليار دولار)، مقابل النسبة في الأسبوع السابق التي بلغت 89.01 بالمائة وكان خلاله تبلغ ملكية المستثمرين المحليين 1.665 تريليون ريال (444 مليار دولار).

وزادت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين 419.76 مليون ريال (111.94 مليون دولار)، لتبلغ 34.28 مليار ريال (9.14 مليار دولار)، تمثل 1.81 بالمائة من ملكية الأسهم بالسوق.

وقفزت قيمة الأسهم في السوق الرئيسي- تاسي بقيمة 26.9 مليار ريال (مليار دولار) بنهاية الأسبوع الماضي؛ لتبلغ 1.898 تريليون ريال (506 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.871 تريليون ريال (499 مليار دولار) الأسبوع السابق.

وفي الأسبوع السابق، قفزت ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية بقيمة تجاوزت 5.77 مليار ريال (1.54 مليار دولار).

وارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 1.7 بالمائة، ليصل لمستوى 8062.61 نقطة، مقارنة بـ7924.19 نقطة بالأسبوع السابق له، رابحاً 138.4 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 1.44 بالمائة، مسجلة مكاسب تقدر بـ26.89 مليار ريال؛ لتصل لـ1.898 تريليون ريال، مقارنة بـ1.871 تريليون ريال بالأسبوع السابق له.

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