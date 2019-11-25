الأجانب يتحولون للشراء بالأسهم السعودية بـ1.1 مليار ريال الأسبوع الماضي

الرياض- مباشر: تحول أداء المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول نحو الشراء مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 21 نوفمبر/ تشرين الأول 2019، مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهر التقرير الأسبوعي لـ"تداول"، الصادر اليوم الاثنين، سيطرة عمليات الشراء على تعاملات المستثمرين الأجانب بصافي 1.1 مليار ريال، فيما تحول المستثمرون السعوديون والخليجيون للبيع بصافي 1.08 مليار ريال و21.25 مليون ريال على التوالي.

وأظهرت بيانات "تداول"، تسجيل المستثمرين الأجانب إجمالي مشتريات بنحو 4.24 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بـ 3.14 مليون ريال.

وسجل المستثمرون الأجانب المؤهلون مشتريات إجمالية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 4.07 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بـ 773.5 مليار ريال.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

واتجهت تعاملات المستثمرين السعوديين إلى البيع؛ نتيجة فارق مشتريات إجمالية بقيمة 10.91 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 11.99 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبالمثل، غلب البيع على تعاملات المستثمرين الخليجيين بإجمالي 208.86 مليون ريال، مقابل مشتريات بـ 187.61 مليون ريال.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد والمؤسسات للبيع بصافي 1.03 مليار ريال، و50.83 مليون ريال على التوالي.

وارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 1.7 بالمائة، ليصل لمستوى 8062.61 نقطة، مقارنة بـ7924.19 نقطة بالأسبوع السابق له، رابحاً 138.4 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 1.44 بالمائة، مسجلة مكاسب تقدر بـ26.89 مليار ريال؛ لتصل لـ1.898 تريليون ريال، مقارنة بـ1.871 تريليون ريال بالأسبوع السابق له.

ترشيحات:

مسح..152.8 مليار دولار الإيرادات النفطية السعودية خلال 9 أشهر

السعودية تحقق 36.3 مليار ريال فائضاً تجارياً خلال سبتمبر

شركة أبحاث توضح تأثير اكتتاب أرامكو على القطاع المصرفي السعودي

إيقاف الغرامات الضريبية ضمن مطالبات من الشورى السعودي لهيئة الزكاة

الشورى السعودي يطالب بتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي

الحبوب السعودية تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي

منصة تابعة لـ"العمل السعودية" تغطي 80% من خدمات أصحاب الأعمال

السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر

بنوك سعودية تُعلن حدود تمويل الأفراد في اكتتاب أرامكو

التقاعد تودع 6.8 مليار ريال بحسابات المستفيدين بالسعودية