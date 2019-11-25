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الخسائر المتراكمة لشركة أنعام القابضة ترتفع 92% من رأس المال

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الخسائر المتراكمة لشركة أنعام القابضة ترتفع 92% من رأس المال الخسائر المتراكمة لشركة أنعام القابضة ترتفع 92% من رأس المال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أنعام الدولية القابضة عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 92.3 بالمائة من رأس المال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول" يوم الاثنين، أنه تم تحديد أثر إجراء مخصص إضافي لتغطية الربط المقدر من الهيئة العامة للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال، وتأثير ذلك على المركز المالي بعد إضافته للخسائر المتراكمة.

ولفت بيان الشركة أن إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 181 مليون ريال تمثل 92.3 بالمائة من رأس مال الشركة البالغ 196 مليون ريال.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن بلوغ لخسائر المتراكمة للشركة 93.12 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل 47.5 بالمائة من رأس المال.

وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وإضافته للخسائر المتراكمة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأس مالها، مبينة أن مجلس الإدارة سيقوم باتخاذ إجراءات عاجلة حيال هذه الخسائر ستعلن لاحقا.

وتراجعت خسائر مجموعة أنعام الدولية القابضة، نحو 2.32 بالمائة في الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت نتائج الشركة، على "تداول"، اليوم الأربعاء، تراجع صافي الخسائر بالربع الثالث من العام الحالي، إلى 2.78 مليون ريال، مقابل 2.84مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

وارتفعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 10.86 مليون ريال مقابل 6.3 مليون ريال، للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 71.4 بالمائة.

ترشيحات:

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مباشر (اقتصاد)

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