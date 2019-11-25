أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

مقتل مدنيين اثنين في غارات روسية على إدلب السورية

Google+ Print
مقتل مدنيين اثنين في غارات روسية على إدلب السورية مقتل مدنيين اثنين في غارات روسية على إدلب السورية

جي بي سي نيوز:- قتل مدنيان إثر غارات كثيفة شنتها مقاتلات روسية على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن المقاتلات الروسية شنت السبت غارات كثيفة على مدينة كفرنبل، وبلدة كنصفرة، وقرى كفرسجنة، والشيخ بحر، بالمحافظة.

فيما ذكرت مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، أن القصف الروسي على كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وأضافت المصادر للأناضول أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، بينما لم تذكر معلومات حول عدد المصابين.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟