أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الإسترليني يرتفع للمرة الأولى في أسبوع مع تقدم حزب المحافظين

Google+ Print
الإسترليني يرتفع للمرة الأولى في أسبوع مع تقدم حزب المحافظين الإسترليني يرتفع للمرة الأولى في أسبوع مع تقدم حزب المحافظين

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين، متجهاً لتسجيل أول مكاسب يومية في نحو أسبوع.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة البريطانية مع تعزيز تقدم المحافظين في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

وأعلنت كافة الأحزاب في المملكة المتحدة الآن حملاتها الانتخابية.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن حزب المحافظين جاء في المقدمة يليه حزب العمال المعارض.

ومن المقرر أن تشهد المملكة المتحدة انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط آمال قوية بحصول حزب المحافظين الحاكم على أغلبية تمكنه من تمرير صفقة البريكست.

وكان جونسون قد توصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم ينجح في وضعها للتصويت أمام مجلس العموم البريطاني ما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبعد التمديد الأخير، فإن المملكة المتحدة من المقرر أن تغادر عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2020.

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.2872 دولار.

وتتجه بذلك العملة البريطانية لتسجيل أول ارتفاع يومي منذ تعاملات الإثنين الماضي.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط اليورو إلى 0.8551 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة