الإسترليني يرتفع للمرة الأولى في أسبوع مع تقدم حزب المحافظين

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين، متجهاً لتسجيل أول مكاسب يومية في نحو أسبوع.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة البريطانية مع تعزيز تقدم المحافظين في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

وأعلنت كافة الأحزاب في المملكة المتحدة الآن حملاتها الانتخابية.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن حزب المحافظين جاء في المقدمة يليه حزب العمال المعارض.

ومن المقرر أن تشهد المملكة المتحدة انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط آمال قوية بحصول حزب المحافظين الحاكم على أغلبية تمكنه من تمرير صفقة البريكست.

وكان جونسون قد توصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم ينجح في وضعها للتصويت أمام مجلس العموم البريطاني ما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبعد التمديد الأخير، فإن المملكة المتحدة من المقرر أن تغادر عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2020.

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.2872 دولار.

وتتجه بذلك العملة البريطانية لتسجيل أول ارتفاع يومي منذ تعاملات الإثنين الماضي.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط اليورو إلى 0.8551 إسترليني.