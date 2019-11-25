6 منتديات من أجل عصر رقمي جديد في السعودية

الرياض- مباشر: تشهد المملكة العربية السعودية، التجمّع الأكبر للتكنولوجيا في بنسخته الثامنة بتاريخ 10 و11 ديسمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وللسنة الثانية على التوالي، ستستضيف عرب نت أكثر من ألفيّ مدير تنفيذي ومسؤول حكومي رفيع المستوى، وأكثر من 4 آلاف رائد أعمال وشاب وطالب، وعرض لأكثر من 300 شركة ناشئة، وستجمع أكثر من 250 خبيرًا ومتحدثًا من كافة أنحاء العالم.

بالإضافة إلى مسارات برامج شاملة تغطي مجموعة من المواضيع من خلال ستة منتديات:

Inspire Saudi

وفقًا لقسم ذكاء الأعمال في عرب نت، تجاوزت قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة التكنولوجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ950 مليون دولار أميركي في سنة 2018.

ستجمع منصة منشآت للشركات الناشئة السعودية المستثمرين الرئيسيين في المنطقة والقادة الحكوميين والشركات الناشئة الناجحة للوقوف عند التغيّرات والتطورات على الساحة التكنولوجية نظرًا لظهور أنماط وفرص جديدة.

كما سيشارك في النشاط مستثمرون من كافة أنحاء العالم للوقوف عند أحدث الأنماط والتوجهات في قطاع التكنولوجيا العالمي.

Finverse

وفقًا لقسم ذكاء الأعمال في عرب نت، تجاوزت قيمة التمويل المقدم لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة الـ250 مليون دولار بين سنتي 2012 و2018.

واستنادًا إلى سلسلة "Pulse of Fintech" الصادرة عن شركة KPMG، بلغت قيمة تمويل التكنولوجيا المالية في العالم الـ111.8 مليار دولار بنهاية سنة 2018.

ونظرًا لتعاظم أثر التكنولوجيا على الخدمات المالية، تلجأ البنوك إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لمواكبة ركب الابتكار وإلى بناء شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتطوير خدمات جديدة وتقديمها.

يهدف منتدى Finverse إلى مراجعة الأنماط والتوجهات الحاصلة في مجال التكنولوجيا المالية والنظر في بروز البنوك المنافسة والتكنولوجيات الحديثة التي تساهم في تحويل تجربة العملاء، بالإضافة إلى موجة الابتكار الجديدة في مجال عمليات الدفع الرقمية. سيصار أيضًا إلى التعمّق في بعض الاستراتيجيات التي تطوّرها البنوك في المنطقة للتمكن من المنافسة في حقبة الخدمات المصرفية الرقمية.

AdEdge

تعتمد الحملات الترويجية اليوم بشكلٍ متزايد على البيانات المجموعة إما من قبل الشركة نفسها وإما من الوكالات وإما من الأطراف الأخرى، فبات استخدام التكنولوجيا في مجال التسويق أمرًا لا بد منه وذلك لاستهداف المستهلكين والوصول إليهم وإشراكهم ورفع مستوى المبيعات.

ولا يقتصر هذا التحوّل على العلامات التجارية المعروفة، فباتت منصات البث الحي تواجه صعوبة حقيقية في المحافظة على تقدمها.

أما تكنولوجيا الصوت فتحصد نجاحًا متزايدًا منذ فترة لا بأس بها.

وتقترن تقنيات تعلّم الآلة بتقنيات التعرّف على الصوت والذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل روبوت صديق للإنسان.

تشير التوقعات الحالية أنه بحلول سنة 2020، 50 في المئة من عمليات البحث ستجرى صوتيًا مما يتيح للعلامات التجارية فرصة المشاركة في مجال "شراء عمليات البحث الصوتية".

ينظر منتدى Ad/Edge في كيفية تعديل العلامات التجارية والوكالات والناشرين لاستراتيجياتهم لمتابعة ركب تطور التكنولوجيا وسلوكيات المستهلكين والتغييرات البنيوية التي تبّدل شكل وطريقة عمل القطاع.

Forum CIO

للتكنولوجيا آثار ملحوظة على العمليات التجارية. وبنى التكنولوجيا التحتية تؤثر على ثقافة وفعالية وعلاقات الشركات.

يستضيف عرب نت الرياض 2019 جلسة خاصة من نصف يوم لمدراء المعلومات وتقنية المعلومات وصنّاع القرار الرئيسين في مجال تقنية المعلومات.

وخلال هذه الجلسة، ستتم مناقشة دور مدراء المعلومات التنفيذيين المتبدّل نظرًا لتزايد أهمية التكنولوجيا التخريبية والتحوّل الرقمي والابتكار من الناحية الاستراتيجية.

Digital Policy Forum

هذا المنتدى الجديد عبارة عن جلسة حوار خاصة ستجمع مسؤولين وقادة حكوميين رفيعي المستوى. وستركز هذه الجلسة على التحوّل الرقمي والابتكار وريادة الأعمال. وفيها، يشارك صنّاع السياسات المعلومات والممارسات الفضلى ويبحثون عن فرص تعاون محتملة.

Investor Summit

هو منتدى من يومٍ واحد يركّز حصرًا على المستثمرين في عالم التكنولوجيا من مستثمرين ملائكة ومستثمرين في نمو رأس المال والدعوة للمشاركة به خاصة. ستتضمن قمة المستثمرين دروس متخصصة ونشاط جمع بين الشركات والمستثمرين، وبناء صلات مع المستثمرين الشركاء وجلسات نقاش تفاعلية.

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