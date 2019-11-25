فتح باب التقدم للحصول على تصاريح ممارسة الـ"فنتك" بالسعودية

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن موعد فتح باب التقدم لاستقبال الدفعة الثالثة من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية "الفنتك".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه سيتم فتح باب التقدم بالطلبات ابتداءً من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وحتى 30 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في أبريل/ نيسان 2018، مبادرة "فنتك السعودية"؛ لدعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً للتقنيات المالية.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن ذلك يأتي بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 جمادى الثانية لعام 1424هـ الموافق 31 يوليو/ تموز 2007، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية؛ والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية في السوق المالية بالمملكة.

وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، فتح باب استقبال الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير/ شباط من عام 2018.

وتسلمت الهيئة مجموعة من الطلبات، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار أول تصريحين لتجربة التقنية المالية لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعي.

وفتحت الهيئة باب استقبال الدفعة الثانية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، واستقبلت مجموعة من الطلبات، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية الى حينه موافقته على إصدار 6 تصاريح لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعي وخدمات المستشار الآلي.

وأكدت هيئة السوق المالية، أن هذه المبادرة تأتي بهدف تعزيز ابتكار وتطوير التقنية في السوق المالية، وتوفير إطار تنظيمي داعم للمشاركين لممارسة أعمالهم بكفاءة في ظل التطور السريع في استغلال التقنية المالية المرتبطة بأعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت، إلى جانب إيجاد وسائل تمويل واستثمار جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين، مبنية على استراتيجية الهيئة في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار التي تعمل تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ودعت الهيئة المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال إلى التقدم للحصول على التصريح من الهيئة، على أن تكون منتجاتهم تعزز الابتكار في التقنية المالية وتحقق النمو والكفاءة والمنافسة في السوق المالية بالمملكة.

ترشيحات:

السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر

بنوك سعودية تُعلن حدود تمويل الأفراد في اكتتاب أرامكو

التقاعد تودع 6.8 مليار ريال بحسابات المستفيدين بالسعودية

المياه السعودية تُمَيْكِن 13 خدمة بـ29 مدينة..وتحذر المتخلفين عن التسجيل