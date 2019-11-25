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سوق الأسهم السعودية يعاود الارتفاع بسيولة 2.9 مليار ريال

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سوق الأسهم السعودية يعاود الارتفاع بسيولة 2.9 مليار ريال سوق الأسهم السعودية يعاود الارتفاع بسيولة 2.9 مليار ريال

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، تعاملات جلسة يوم الاثنين على ارتفاع بدعم من قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

وبالختام ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة إلى مستوى 8013.69 نقطة بمكاسب قدرها 14.12 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية تعاملات اليوم مقارنة بجلسة أمس الأحد، وجرى التعامل على 105 مليون سهم مقابل 82.5 مليون سهم وبقيمة 2.9 مليار ريال مقابل 2.08 مليار ريال.

ودعم أداء المؤشر العام ارتفاع قطاع البنوك، صاحب أعلى وزن نسبي، بنسبة 0.70 بالمائة، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18 بالمائة.

وفي المقابل كان قطاع الاتصالات الأكثر تراجعاً بنسبة 1.38 بالمائة، كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.68 بالمائة.

وتصدّر الارتفاعات سهم "ثمار" بنسبة 9.93 بالمائة، وتلاه سهم "مهارة" بنسبة 3.23 بالمائة، وسهم "شمس" بنسبة 2.99 بالمائة.

وفي المقابل تصدر سهم "سلامة" التراجعات بنسبة 7.29 بالمائة، وتلاه سهم "عناية" بنسبة 4.41 بالمائة، كما انخفض أداء سهم "ريدان" بنسبة 4.35 بالمائة.

وجاء على رأس السيولة سهم مصرف الراجحي بنحو 429.66 مليون ريال، فيما كان مصرف الإنماء الأنشط من ناحية السيولة بنحو 8.20 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية نمو سجل ارتفاعاً بنسبة 6.67 بالمائة، إلى مستوى 5593.10 نقطة ليربح نحو 349.89 نقطة.

وتصدر "الصمعاني" الارتفاعات بنسبة 11.83 بالمائة، والوطنية للبناء والتسويق بنسبة 8.33 بالمائة، وباعظيم بنسبة 6.6 بالمائة.

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