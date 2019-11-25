شركة فرنسية تستحوذ على "تيفاني" للمجوهرات مقابل 16 مليار دولار

مباشر: أعلنت المجموعة الفرنسية "إل.في.إم.إتش" أنها توصلت لاتفاق شراء شركة "تيفاني آند كومباني" مقابل 16.2 مليار دولار، في صفقة تُعد الأكبر على الإطلاق في مجال السلع الفاخرة.

وقالت المجموعة الفرنسية العاملة في مجال السلع الفاخرة خلال بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، إن عملية الاستحواذ على تيفاني ستعزز موقف "إل.في.إم.إتش" في سوق المجوهرات كما ستزيد تواجدها في الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، فإن "إل.في.إم.إتش" سوف تدفع 135 دولاراً لكل سهم من أسهم الشركة الأمريكية العاملة في مجال المجوهرات نقداً، ما يصل بالقيمة الإجمالية إلى 16.2 مليار دولار.

وكانت تيفاني تأسست في نيويورك عام 1837 وأصبحت علامة بارزة في سوق المجوهرات خلال القرن العشرين، لكنها عانت لتحقيق النمو في السنوات العديدة الأخيرة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في منتصف عام 2020، وفقاً للبيان.

وبحلول الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "إل.في.إم.إتش" بنحو 2.2 بالمائة ليصل إلى 404.85 يورو.

في حين تشير العقود المستقبلية لسهم "تيفاني" أنه سوف يستهل تعاملات جلسة اليوم على مكاسب بنحو 6 بالمائة، بعدما أغلق جلسة الجمعة عند مستوى 125.51 دولار.