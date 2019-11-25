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وكالة: الصين تخطط لبيع كميات قياسية من السندات السيادية بالدولار

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وكالة: الصين تخطط لبيع كميات قياسية من السندات السيادية بالدولار وكالة: الصين تخطط لبيع كميات قياسية من السندات السيادية بالدولار

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الصين تخطط لعمليات بيع كميات قياسية من السندات السيادية المقومة بالدولار، مع عرض محتمل بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها، أن وزارة المالية في الصين تبحث إصدار سندات بآجال استحقاق 3 و5 و10 و 20 عاماً.

ومن شأن ذلك أن يكون العام الثالث على التوالي الذي يشهد قيام الصين بإصدار سندات مقومة بالدولار.

ومن المفترض أن السندات المقومة بالدولار لآجل 20 عاماً والمخطط إصدارها هذا العام أن تسد الفجوة بين الديون التي موعد سداها بعد 10 و30 عاماً والمصدرة في عام 2018.

وذكر التقرير أن طرح الصين للسندات من المقرر أن يكون غداً الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدرت الصين سندات مقومة باليورو ويحين موعد استحقاقها بعد 15 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي السندات المصدرة بالدولار من المتوقع أن تبلغ 6 مليارات دولار، وهي القيمة التي من شأنها أن تكون ضعف تلك المصدرة في العام الماضي.

كما من شأنها أن تكون ثلاثة أمثال الكمية المباعة في عام 2017، عندما استأنفت الصين إصدار السندات السيادية المقومة بالدولار لأول مرة منذ عام 2004.

وتتجاوز قيمة سوق السندات العامة والخاصة المقومة بالدولار في الصين في الوقت الحالي 740 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

وفي العام الحالي حتى الآن، أصدر المقترضون في الصين سندات دولارية بقيمة 195 مليار دولار وهي وتيرة قياسية وفقاً لبيانات بلومبرج عند المقارنة بنفس الفترة، لكن أعلى مستوى على الإطلاق لعام كامل بلغ 211 مليار دولار في عام 2017.

مباشر (اقتصاد)

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