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البيتكوين تواصل الخسائر وتتراجع أدنى 7 آلاف دولار

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من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجعت الأصول المشفرة بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد ما يزيد عن 9 مليارات دولار مع استمرار الاتجاه الهابط في قيمة البيتكوين.

وتعرضت العملات الافتراضية إلى ضربة قوية في الأسبوع الماضي على خلفية اعتزام الصين اتخاذ إجراءات صارمة ضد البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة.

وفقد السوق الرقمي حوالي 32 مليار دولار من قيمته خلال الأسبوع الماضي.

وسيطرت الخسائر على القائمة التي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بقيادة البيتكوين والتي تراجعت دون مستوى 7 آلاف دولار.

وبحلول الساعة 12:25 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت القيمة السوقية في كافة العملات الإلكترونية 190.38 مليار دولار مقارنة مع 199 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

أداء الأصول المشفرة في آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وفي تلك الأثناء ، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.4 بالمائة لتهبط إلى 6961.04 دولار بقيمة سوقية قدرها 125.76 مليار دولار.

وكانت العملة رقم واحد حول العالم شهدت خسائر قوية في الأسبوع الماضي بالتزامن مع موجة بيعية أكبر داخل السوق الرقمي.

وفي نفس التوقيت، تراجعت عملة الإيثريوم إلى 143.7 دولار بخسائر 4.9 بالمائة كما هبطت الريبل بنسبة 6.1 بالمائة مسجلة 0.218 دولار.

وشغلت عملة الإيثريوم والريبل المركزين الثاني والثالث على الترتيب بقيمة سوقية قدرها 15.62 مليار دولار و9.46 مليار دولار على التوالي.

وفي المرتبة الرابعة حلت عملة "تيثر" بتراجع 0.2 بالمائة إلى 1.01 دولار كما شهدت البيتكوين كاش خسائر بنحو 1.8 بالمائة إلى 209.3 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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