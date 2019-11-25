تقرير: السعودية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالاستثمار في الشركات الناشئة

الرياض - مباشر: أظهر تقرير بعنوان "واقع الاستثمارات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013- 2018" صادر عن "عرب نت"، وبالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن السعودية بها 95 شركة ناشئة فاعلة ولكنها أيضاً تسجل العدد الأكبر من الشركات الناشئة غير الفاعلة الذي يصل إلى 39 شركة ناشئة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018.

وذكر التقرير، اطلع "مباشر" على نسخة منه، أن السعودية تشهد في السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة.

وأرجع التقرير الارتفاع إلى هدف رؤية 2030 القاضي بتقليص نسبة اعتماد النمو الاقتصادي على قطاع النفط.

وتسعى المملكة إلى بناء اقتصاد مزدهر من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار عبر احتضان الشركات الناشئة والاستثمار فيها.

وتابع التقرير: تحتل المملكة المرتبة الثانية من حيث نسبة المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17 في المائة، فيما تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بنسبة 31 في المائة.

وأوضحت أن هذه النسبة ثابتة في هاتين الدولتين على مدى السنوات وحافظتا على أكبر القطاعات من السوق من بين الأسواق الأخرى.

وذكر التقرير أن نسبة 70 في المئة من الشركات المستثمرة تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسجّل السعودية ثاني أعلى نسبة من الشركات المستثمرة بنسبة 19 في المائة، بعد الإمارات التي تسجل نسبة 36 في المائة.

وأوضح أنه وعلى الرغم من ذلك، تتفوق الشركات المستثمرة في السعودية تاريخياً على باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه في السنوات القليلة الماضية سجلت الأسواق الأخرى تحسناً سريعاً، في حين أن السعودية تشهد تراجعاً في حصة الشركات المستثمرة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017.

وتابع التقرير: "بعد الاطلاع على خارطة أعداد صفقات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتل السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد صفقات الاستثمار سنة 2017 (41) وسنة 2018 (26) وسجلت 180 صفقة استثمار بين سنة 2013 و2018."

وأشار إلى أنه في حين أن عدد الصفقات انخفض سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، ارتفعت قيمة الصفقات بشكل ملحوظ من 39 مليون دولار (2017) إلى 59 مليون دولار (2018).

وأوضح التقرير أنه بفضل هذا الارتفاع، تمكنت السعودية أخيراً من استعادة قيمة الصفقات التي كانت متوفرة لديها في 2013 و2014 بعد سنوات عدة من التراجع في قيمة الاستثمارات.

وأشار إلى أنه على الرغم من تسجيل السعودية تراجعاً بنسبة 37 بالمائة في عدد الصفقات بين سنتي 2017 و2018، ارتفعت قيمة الصفقات بالدولار الأميركي سنة 2018 مقارنة بسنة 2017؛ وذلك يعود بشكل أساسي لقيمة الاستثمار الكبيرة في شركة يونيفونيك (Unifonic) التي تبلغ 21 مليون دولار أمريكي.

وذكر أنه عند النظر إلى نسبة النساء المؤسسات في كل سوق، فإن 16 بالمائة فقط من مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية هم من النساء من أصل 192 مؤسس، إلا أن الوضع بدأ يتغيّر في مجال الأعمال في المملكة الذي كانت الرجال يسيطرون عليه، بعد تزايد أعداد النساء في قطاع الشركات الناشئة.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول حركة قطاع الشركات الناشئة في المنطقة، يمكنكم قراءة التقرير الكامل على هذا الرابط.