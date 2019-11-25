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الافراج عن اردنيين موقوفين في اليمن

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الافراج عن اردنيين موقوفين في اليمن الافراج عن اردنيين موقوفين في اليمن

جى بي سي نيوز  :-أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، ان الوزارة استطاعت الافراج عن المواطنين الأردنيين اللذين احتجزا لدى جماعة الحوثي في اليمن منذ 7 من الشهر الحالي.
وقال الفايز: ان ثامر قطيشات وحمدي ملحم غادرا مدينة صنعاء بعد الافراج عنهما بالتعاون مع الأجهزة الحكومية. واوضح ان الجهود تكللت بالنجاح عبر الإفراج عن المواطنين وتأمين عودتهما، مثمنا التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وقامت جماعة الحوثي باحتجاز قطيشات وملحم بعد وصولهما إلى اليمن في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية.

جي بي سي نيوز

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