شيخ من حزب الله يثير عاصفة.. "إهانة" لمحتجات لبنان

جي بي سي نيوز :- أثار الشيخ اللبناني الموالي لحزب الله سامي خضرا، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وعاصفة انتقادات جمة، بعد إعلانه الاعتذار خلال مقابلة تلفزيونية، عن ما وصفه بـ "الصورة السيّئة الموبوءة التي نقلت عن المرأة اللبنانية خلال ما يُسمّى بالتظاهرات والصورة السيّئة عن كل المجتمع اللبناني خاصة المرأة".

واعتبر خلال مقابلة ضمن برنامج على قناة "الكوثر" الإيرانية، "أن نزول النساء إلى الشوارع للمطالبة برحيل الفساد أعطى صورة سيئة عن المرأة اللبنانية من خلال لباسهن وحركاتهن وألفاظهن".

كما اعتبر رجل الدين الشيعي أن هناك رغبة من العديد من الأجانب بالزواج من اللبنانيات، بسبب اشتهار لبنان بأنه بلد "المقاومة، وبحزب الله وزعيمه حسن نصر الله".

خطاب عنفي

وتعليقاً على قول الشيخ خضرا، اعتبرت الناشطة والصحافية بادية فحص لـ"العربية.نت" "أن ما تفوّه به خطاب عنفي يُحرّض على الكراهية".

وقالت "الشيخ خضرا وما يُمثّل إن من الجهة الدينية أو السياسية مغتاظ" من المرأة اللبنانية لأنها في صدارة الثوّار في ساحات لبنان ويريدون تشويه صورتها في داخل وخارج لبنان، لأنهم معتادون على نمط واحد من النساء أي "المرأة الأيقونية" التي لديها معايير محددة وضعوها لها وممنوع عليها تجاوزها".

كما أضافت قائلة "لقد وضعوا المرأة في "كادر" محدد وفق ثقافتهم ومعتقداتهم، عليها أن تؤمن بما يؤمنون به بعيداً من دخولها الحياة السياسية، إلا أن الثورة اللبنانية كسرت هذا الإطار، إذ رأينا نساءً ثائرات بأشكال مختلفة، منها المرأة غير المحجّبة والمحجّبة التي تطالب بحقوقها وتلك التي تضع مساحيق تجميل على وجهها أو لا، وكلهن يهتفن بصوت واحد وعالٍ".را

"كوني شجرة"

يذكر أن خضرا المُثير للجدل في أطروحاته ومحاضراته عن المجتمع والعائلة، الذي اشتهر بأفكاره المتزمتة لبعض القضايا المطروحة التي تهمّ الرأي العام، خصوصا ما يتعلق بالمرأة، سبق أن دعا في وقت سابق المرأة إلى استبدال صورها الحقيقية على "فيسبوك" بصور لمنظر طبيعي أو وردة أو شجرة، وهو ما أثار موجة سخرية لدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر في حينه وسم #كوني_شجرة في انتقاد إلى ما أدلى به خضرا.

تظاهرات نسائية تطالب بالحقوق المدنية

إلى ذلك، قالت فحص وهي ابنة العلاّمة الراحل هاني فحص المعروف بالوسط الشيعي بأفكاره المستنيرة "إن الشيخ خضرا ومن يُمثّل مرتابون من خروج تظاهرات نسائية في مناطق لبنانية محسوبة على الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل تُطالب بحقوقها المدنية أبرزها حق الحضانة لأولادها، ولا أستبعد أن يخرج بتصاريح أخرى في هذا المجال، لأنه مُنزعج من تحرر المرأة".

ويأتي تصريح الشيخ خضرا الموالي لـ"حزب الله" في وقت يشهد لبنان تظاهرات انطلقت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلّة لا تضمّ ممثلين عن الطبقة السياسية التي حكمت البلاد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.

ولم يتردد حزب الله بربط بعض التظاهرات التي خرجت بمؤامرات خارجية وتدخلات أميركية

وظهرت المرأة اللبنانية في التظاهرات الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية، كقائدة في الصفوف الأمامية.

مضاعفة التظاهرات

وأكدت فحص "أن من يُؤيّد التظاهرات في مناطق الجنوب، مثل النبطية وصور استفزهم خطاب الشيخ سامي خضرا واعتبروه متخلّفاً، وتوقيته خاطئا في حين أن النساء المحتجات في المناطق الجنوبية "استفزهن" الخطاب فكانت ردّة فعلهن أن ضاعفن مشاركتهن في تظاهرات الجمعة رفضاً لما قاله",وفق العربية .

كما قالت "إن خطابا كهذا يُعطي زخماً أكبر للنزول إلى الساحات للمشاركة في الثورة".