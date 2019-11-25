إم إس دبليو كومفورت من جيزي: آلية إقفال جديدة لأنظمة الجدران الانزلاقية اليدوية

تُعدّ أنظمة الجدران الانزلاقية الزجاجية الكبيرة والمتحركة مثاليةً لتصميم متاجر ومساحات مكتبية عالية الجودة. وتُسهم آلية الإقفال الجديدة "إم إس دبليو كومفورت" من "جيزي" في جعل بناء وتفكيك واجهات المتاجر والأنظمة أمراً بسيطاً وآمناً. وتكمن ميزة هذا التصميم في أنّ وحدات التحكّم تكون مخفيّةً على الجانب الأمامي. فلا شيء يعكّر صفو الانطباع الهندسي بشكل عام. وتتوافر آلية الإقفال الجديدة "إم إس دبليو كومفورت" من "جيزي" لأنظمة الجدران الانزلاقية الزجاجية بالكامل والمتحركة اعتباراً من الآن.

تحريك الشريحة يؤدي إلى التفعيل الآلي لآلية القفل

بفضل حلّ "جيزي" المبتكر، بات تشغيل أنظمة الجدران الانزلاقية الزجاجية عملية أسرع وأكثر أماناً وراحة. ويُمثّل حل "إم إس دبليو كومفورت" آلية إقفال ميكانيكية آلية للشرائح، وهي مخصصة للواجهات المتحركة للمتاجر. وعند فتح وإغلاق النظام، تتحرك الشرائح الزجاجية ميكانيكياً وتقوم آلياً بالإقفال على الأرضية وعلى بعضها البعض بفضل وحدة التفعيل المدمجة ضمن جانب المسار المستقيم. وليس هناك داعٍ لينحني المستخدم للقيام بذلك، نظراً لعدم ضرورة التشغيل اليدوي في الجانب الأسفل من الشريحة.

تشغيل سلس واستخدم مريح

تعمل آلية الإقفال ذاتية التمركز على تبسيط أنظمة الإقفال والفتح. ويتمّ التعويض عن إزاحة محورية تتراوح بين +/- 5 ميليمتر بشكل آلي عند تحريك الواجهات الزجاجية. وتُسهم بكرات النقل السلسة والتي تتحرك وفقاً للمسار المنحني المحدد في جعل التشغيل أمراً غايةً في البساطة، خاصةً في الواجهات الزجاجية المجزّأة، ما يُتيح تغييراً في الاتجاه بما يصل إلى 15 درجة بين الشرائح.

تصميم شفاف ومتّسق للمتطلبات البصرية العالية

يتّسم نظام الإقفال الجديد من "جيزي" بتصميم وأنيق ومتّسق. وفي حالة واجهات المتاجر الخطية والمجّزأة بصورة طفيفة، لن تكون أجزاء الإقفال ظاهرةً على مقدّمة الجدار الانزلاقي. ويسهم ذلك في الحدّ من خطر العبث بآلية الإقفال من الخارج ومن خطر أن تُلحِق الشرائح المكدّسة الضرر بالستائر. وتوفّر "جيزي" آلية الإقفال "كومفورت" كآلية إقفال قياسية في حافظة أنظمة الجدران الانزلاقية اليدوية الزجاجية بالكامل. وتحلّ هذه الآلية محل واجهة آلية الإقفال الأمامية، وفي الكثير من الحالات محلّ الشريحة الجانبية الأمامية، وهي مدمجة في تصميمات مجموعة "بيورلاين" و"كلاسيك".

خدمة رقمية وأدوات تخطيط شاملة

استناداً إلى التطبيق، يُمكن جمع المكونات الفردية لآلية الإقفال "كومفورت" من خلال أداة الضبط من "جيزي". وتدعم "جيزي" المهندسين المعماريين وخبراء التخطيط، بعد تقديم قدرٍ يسير من المعلومات، في إنشاء أنظمة الجدران الانزلاقية اليدوية. وتُسهم المخططات التي يتمّ إنشاؤها تلقائياً والرسومات المفصّلة بالإضافة إلى قوالب التحديد والحفر المطوّرة حديثاً في جعل عملية التركيب سريعة وسهلة.