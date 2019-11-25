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إعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (شركة سعودية مساهمة عامة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة قاعة لؤلؤة الخليج بفندق القصيبي بمدينة الخبر – حي اليرموك شارع الأمير سلمان بن عبد العزيز تقاطع شارع بن مره رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7nGuNb1fGzP2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-04-20 الموافق 2019-12-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل down-pdf-ico.png التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 16/04/1441هـ الموافق 13/12/2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف الموحد: 920029926-00966 - تحويلة 6174، البريد الإلكتروني: headoffice@gulfunion-saudi.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً. معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي حسب المرفق، على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

1. الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيسي (شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني – الدمام – حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي، الوحدة 1-2-3 من كيوتو بحي الأعمال) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ لإكمال إجراءات التسجيل.

الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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