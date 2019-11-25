اعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3 % من رأس المال

بند توضيح مقدمة وفقا لطلب مجلس الادارة من مراجع حسابات الشركة في تاريخ 10/11/2019م تحديد اثر اجراء مخصص اضافي لتغطية الربط المقدر من الهيئة العامة للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وتأثير ذلك على المركز المالي بعد إضافته للخسائر المتراكمة ، فقد تسلمت الشركة بتاريخ 28/03/1441هـ الموافق 25/11/2019م افادة مراجع حسابات الشركة ببلوغ الخسائر نسبة 92.3% من رأس مال الشركة نتيجة هذا الاجراء . تاريخ بلوغ الخسائر 1441-03-13 الموافق 2019-11-10 تاريخ تبلّغ مجلس الإدارة بالخسائر المتراكمة 1441-03-28 الموافق 2019-11-25 مقدار الخسائر المتراكمة 181 مليون ريال سعودي نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % % 92.3 الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر احتساب مخصص اضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال واضافته للخسائر المتراكمة للشركة . الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر سيقوم مجلس الادارة باتخاذ اجراءات عاجلة حيال هذه الخسائر ستعلن لاحقا . تطبيق الإجراءات والتعليمات سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها الاشارة الى أي انظمة او تعليمات اخرى اشارة الى المادة (150) من نظام الشركات ، اذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع ، في أي وقت خلال السنة المالية ، وجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك ابلاغ رئيس مجلس الادارة ، وعلى رئيس مجلس الادارة ابلاغ اعضاء المجلس فورا بذلك ، وعلى مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ علمهم بالخسائر لتقرير أما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه – وفقا لأحكام النظام - وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر الى ما دون نصف رأس المال المدفوع ، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي .
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