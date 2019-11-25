رسمياً.. مايكل بلومبرج يطلق حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية

من: سالي إسماعيل

مباشر: دخل مؤسس وكالة بلومبرج "مايكل بلومبرج" سباق الانتخابات الرئاسية الديمقراطي في الولايات المتحدة عن عام 2020 بشكل رسمي أمس الأحد، مطلقاً حملة إعلانية ضخمة.

وكشف "مايكل بلومبرج" في موقعه الخاص، عن سبب ترشحه للانتخابات الأمريكية، قائلاً: "لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من أعمال الرئيس دونالد ترامب المتهورة وغير الأخلاقية".

وقال في تغريدة كتبها على حسابه الرسمي في تويتر: "أنا أترشح من أجل هزيمة دونالد ترامب وإعادة بناء الولايات المتحدة".

وأكد أنه يعتقد أن خبرته المميزة في الأعمال والإدارة والأعمال الخيرية ستمكنه من الفوز وتولي القيادة.

واستشهد بلومبرج خلال إعلان تليفزيوني بالفترة القياسية التي قضاها كعمدة لولاية نيويورك والبالغة 12 عاماً.

وأوضح أن ترامب يمثل تهديداً على البلاد والقيم الأمريكية، مع الإشارة إلى أنه حال فوز ترامب بفترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، فإن الولايات المتحدة لن تتعافى أبداً من الضرر.

وبحسب الحملة الانتخابية لبلومبرج، فإنه تعهد بزيادة الضرائب على الأثرياء وتوسيع التأمين الصحي دون إلغاء الخطط الخاصة بالإضافة لاتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالتغير المناخي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وتولي المنصب رسمياً في يناير/كانون الثاني 2017.

ومن المقرر عقد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نهاية العام المقبل.

وأطلق مايكل بلومبرج البالغ من العمر 77 عاماً حملة انتخابية تليفزيونية هائلة قيمتها 31 مليون دولار ومن المقرر أن تستمر حتى 3 ديسمبر/كانون الأول على الأقل.

وتُقدر ثروة بلومبرج بنحو 54.1 مليار دولار، ليكون خامس الأثرياء في الولايات المتحدة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقاً لمجلة فوربس.