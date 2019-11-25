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يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

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يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
1- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022م (مرفق السيرة الذاتية).

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:

- الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل

- الأستاذ/ عمر بن عبدالله السبتي

- الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف

3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ تعيينها 16 يونيو 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 16 يونيو 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا راموس في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينها 16 يونيو2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مارتن باول في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 15 يوليو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الإندماج. (مرفق السيرة الذاتية)

مباشر (اقتصاد)

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