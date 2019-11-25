مسح..152.8 مليار دولار الإيرادات النفطية السعودية خلال 9 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية تراجعاً خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي؛ وسط انخفاض بالكميات المصدرة من الخام والمنتجات وتراجع ملحوظ بالأسعار.

وبلغت حصيلة صادرات السعودية البترولية، وفقا لمسح أعده "مباشر"، يستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نحو 573.15 مليار ريال (152.84 مليار دولار) خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل الإيرادات المسجلة في الفترة المماثلة من العام 2018 والبالغة 638.93 مليار ريال (170.38 مليار دولار).

وتراجعت صادرات النفط السعودية بنسبة 10.3 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي؛ بتراجع قيمته 65.78 مليار ريال (17.54 مليار دولار).

وتأثرت عوائد المملكة النفطية خلال العام 2019 بحصيلة صادرات شهر سبتمبر/ أيلول؛ والتي سجلت أعلى وتيرة تراجع خلال العام الحالي بنسبة 25.5 بالمائة، بما يعادل 19.85 مليار ريال (5.29 مليار دولار).

وهبطت صادرات السعودية النفطية إلى 58.12 مليار ريال (15.5 مليار دولار) وهو أدنى مستوى في 2019، مقارنة بصادرات الشهر المماثل من عام 2018 والبالغة 77.97 مليار ريال (20.79 مليار دولار).

وشهد شهر سبتمبر/ أيلول الماضي هجوماً إرهابياً من جانب الحوثيين على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية في بقيق وخريص، مما أثر على الإنتاج.

وعلى الرغم من تحقيق المملكة نمواً بصادراتها النفطية في الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، فإنها عادت للتراجع خلال مايو/ أيار على أساس سنوي واستمرت حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

الربع الثالث

وأظهرت حسابات "مباشر"، انخفاض إيرادات السعودية البترولية بنحو 21.5 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019؛ بتراجع يعادل 49.62 مليار ريال (13.23 مليار دولار).

وضغطت الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو على حصيلة الربع الثالث؛ لتبلغ 181.32 مليار ريال (48.35 مليار دولار)، مقارنة بـ 230.94 مليار ريال (61.58 مليار دولار) في الربع المقابل من 2018.

وكانت إيرادات الربع الثالث الأدنى في 2019؛ بعد حصيلة الربع الأول من العام والبالغة 192.03 مليار ريال (51.21 مليار دولار)، فيما كان الربع الثاني الأعلى رغم انخفاضه على أساس سنوي بنحو 9.3 بالمائة إلى 199.8 مليار ريال (53.28 مليار دولار).

الكميات المصدرة تتراجع بـ217.1 مليون برميل

وكان لاتفاق المملكة العربية السعودية مع الدول المنتجة للنفط من "أوبك" وخارجها "أوبك+" تأثير على إيرادات المملكة النفطية خلال 2019؛ إذ انخفضت الكميات المصدرة في الـ 9 أشهر الأولى من العام بواقع 217.12 مليون برميل، لتتراجع الصادرات 8.7 بالمائة خلال تلك الفترة على أساس سنوي.

وتراجعت كميات النفط المصدرة – الخام والمنتجات – إلى نحو 2.28 مليار برميل خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بـ 2.49 مليار برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ بحسب إحصاءات "مباشر" تستند لبيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي".

وانخفض متوسط صادرات النفط اليومي بالمملكة من 9.14 مليون برميل يوميا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، إلى 8.34 مليون برميل يوميا في الفترة المقابلة من العام الحالي.

وسجل شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ثاني أقل مستوى للصادرات النفطية بالسعودية خلال عام 2019؛ بواقع 8.07 مليون برميل يوميا، بعد شهر يونيو/ حزيران الأدنى بـ 7.99 مليون برميل يوميا.

وصدرت السعودية نحو 747.95 مليون برميل نفط خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بـ 857.44 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام 2018، بانخفاض نسبته 12.77 بالمائة، أو ما يعادل 109.49 مليون برميل.

انخفاض ملحوظ لسعر برميل النفط

وتأثرت عائدات البترولية للمملكة العربية السعودية خلال العام 2019 بالتراجع الملحوظ لأسعار برميل النفط الخام؛ والتي شهدت تذبذبا بين مستوى 56.58 دولارا للبرميل و68.58 دولارا للبرميل كأعلى متوسط خلال الـ 9 أشهر من العام الحالي.

وضغطت التطورات الجيوسياسية بالمنطقة بعد الهجمات على ناقلات النفط بالخليج، والحرب التجارية بين أمريكا والصين وانعكاس ذلك على توقعات الاقتصاد العالمي وارتفاع مخزونات النفط الصخري على تذبذب الأسعار خلال العام 2019.

ومنذ بداية العام 2019، كانت منطقة الخليج العربي وخليج عمان مسرحاً للعديد من الهجمات على ناقلات النفط ولا سيما السعودية والإماراتية من جانب جماعات الحوثي الإرهابية، فضلاً عن التوترات نتيجة التدخل الإيراني بالمنطقة وتهديد أمن الملاحة بالخليج ومضيق هرمز.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تراجعت عوائد المملكة من الصادرات البترولية – الخام والمنتجات النفطية – بنسبة 3.96 بالمائة على أساس سنوي، وبانخفاض يعادل 16.16 مليار ريال (4.31 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام 2018.

وبلغت قيمة الصادرات النفطية للمملكة، وفقا لمسح أعده "مباشر"، 391.83 مليار ريال (104.49 مليار دولار)، مقابل صادرات بلغت قيمتها 407.98 مليار ريال (108.8 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2018.

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