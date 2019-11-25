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اعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

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اعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين اعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
بند توضيح نوع الإجراء تخفيض مقدمة تعلن الشركة لصناعة الورق عن الإنتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 07-03-1441 هـ الموافق 04-11-2018 كما يلي: تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1441-03-14 الموافق 2019-11-11 عدد الاسهم المباعة 18103 المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 390,492.09 ريال سعودي متوسط سعر البيع لكل سهم 21.60 تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1441-04-07 الموافق 2019-12-04 اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة يرجى التواصل مع البنك الأهلي التجاري على الهاتف 0138497525 لإستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 07-04-1441 هـ الموافق 04-12-2019م معلومات اضافية كما يمكن التواصل مع الشركة كما يلي:

الهاتف: 0138121016 تحويلة 555

البريد الإلكتروني nasser.alhamami@saudipaper.com

أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية

مباشر (اقتصاد)

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