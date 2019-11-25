شركة أبحاث توضح تأثير اكتتاب أرامكو على القطاع المصرفي السعودي

الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن أبحاث الراجحي كابيتال، أن يكون الاكتتاب العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو، إيجابيًا للبنوك السعودية في الربع الأخير من عام 2019 بسبب الرسوم المصرفية، وأن يكون سلبيًا بشكل متزايد في عام 2020.

وتوقع التقرير، اطلع "مباشر" على نسخة منه يوم الاثنين؛ أن يتحول جزء من الودائع غير الحاملة للفوائد إلى ودائع بفائدة.

واستندت الراجحي كابيتال في تقريرها إلى عدة افتراضات الأولى، هي المزايا الإضافية التي يمكن الحصول عليها من الرسوم التقريبية لمرة واحدة فقط والتي تبلغ نحو 400 مليون ريال سعودي، إضافة إلى إيرادات إقراض الهامش البالغة 1.4 مليار ريال سنويًا.

وأوضحت المذكرة أن المنافع الأخرى طويلة الأجل ستأتي من ارتفاع عمولات التداول؛ ومن المقرر أن تزداد أحجام التداول مع دخول الأموال الخاصة أو الجديدة إلى سوق التداول وتحول بعض الودائع التي تحمل فائدة إلى أسهم.

وأوضحت الراجحي كابيتال أن السبب الثاني من توقعاتها بالتأثير السلبي على القطاع المصرفي السعودي بعد اكتتاب أرامكو هو زيادة التكاليف، مشيرةً إلى أنه من غير المحتمل أن يكون الإقراض بالهامش بقيمة 34 مليار ريال سعودي بنسبة 4 بالمائة كافياً لتعويض الزيادة في التكاليف.

وأضافت أن 56 مليار ريال تذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة وتعود إلى 90 مليار ريال ودائع ذات فائدة، مما سيزيد صافي تكاليف الفائدة بشكل متزايد بمقدار 1.85 مليار ريال.

أما العامل الثالث؛ توقع تقرير الراجحي أن ترتفع نسبة القروض الى الودائع اضافة الى تراجع احتياطي العملات الأجنبية ؛ وذلك إذا قرر صندوق الاستثمارات العامة نقل 90 مليار ريال خارج المملكة، ولكنها أشارت الى انه اذا ، لم يتحرك صندوق الاستثمارات العامة في نقل عائدات الاكتتاب العام في الخارج ، فإن هذا سيعزز النمو الاقتصادي إذا استثمر محلياً.

وتابع تقرير الراجحي: "النقطة المهمة الجديرة بالملاحظة هي أنه على الرغم من ارتفاع رسوم الإقراض، إلا أنها ستكون سلبية بشكل هامشي بالنسبة لبعض البنوك وإيجابية بالنسبة لبعض البنوك الأخرى بعد عام 2019".

وبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية،يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

وأعلنت شركة "أرامكو" في وقت سابق عن طرح 1.5 بالمائة من أسهمها، ما يعادل 3 مليارات سهم؛ وهو ما يعني أن قيمة الطرح العام الأولي قد يصل إلى نحو 96 مليار ريال، ما يعادل نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما قد يجعله الأكبر بالعالم.

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