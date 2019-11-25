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دي إم إس تصبح الممثل الإعلامي الحصري لـ زي 5 في سوق الشرق الأوسط

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دي إم إس تصبح الممثل الإعلامي الحصري لـ زي 5 في سوق الشرق الأوسط دي إم إس تصبح الممثل الإعلامي الحصري لـ زي 5 في سوق الشرق الأوسط

أعلنت "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" ("دي إم إس")، وهي الذراع الرقمي التابع لمجموعة "شويري"، مؤخراً عن اختيارها لتكون الممثل الإعلامي الحصري لشركة "زي 5"، وهي منصة اختيار ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت (OTT) الأكبر والأكثر شمولية حول العالم للمحتوى الهندي.

ولا يقدم محتوى "زي 5" خدماته المتميزة إلى جاليات مغتربي الجنوب الآسيوي المتواجدة في الشرق الأوسط فحسب، ولكن أيضاً للسكان المحليين من عشاق أفلام السينما الهندية "بوليوود". وتقدم المنصة أكثر من 100,000 ساعة من المحتوى، بما في ذلك أكثر من 2,000 فيلم من ضمنها أحدث الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات، والمواد الأصلية الحصرية، والعروض التلفزيونية، وغيرها، بـ17 لغة (من بينها الهندية والماليالامية والتاميلية والبنغالية والمراتية)، كما تجمع "زي 5" أكثر من 60 محطة تلفزيونية للبث الحيّ، ما يجعل منها منصةً ترفيهية متكاملة تماماً. هذا وتتّبع المنصة النموذج المجاني للخدمات الأساسية مع رسوم للاشتراك في الخدمات الإضافية المتميزة.

وقالت أرشانا أناند، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في "زي 5 جلوبال" في معرض تعليقها على الشراكة: "نحن متحمّسون لتعريف العلامات التجارية والمعلنين في الشرق الأوسط بمنصة ’زي 5‘ ومساعدتهم على الوصول بفعالية إلى جمهورهم المستهدف. تعتبر شراكتنا مع ’دي إم إس‘ مكوّناً رئيسياً لسعينا الرامي لجعل ’زي 5‘ منصة إعلانية رائدة للمعلنين في المنطقة".

من جهته، عبّر ميشال ملكون، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لشركة "دي إم إس" عن رأيه في هذه الشراكة الجديدة قائلاً: "نحن مسرورون للشراكة مع ’زي 5‘ ونرحب بهم ضمن عائلة ’دي إم إس‘. وبوصفها رائدة في محتوى الفيديو، فإننا على ثقة بأن ’زي 5‘ ستكون قادرة على تزويد العلامات التجارية في المنطقة بفرص لا مثيل لها للتفاعل مع الجمهور".

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