الاتحاد البرلماني العربي يدين تسليم السفارة اليمنية في طهران لميليشيا الحوثي

جي بي سي نيوز :- دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اعتراف إيران بتمثيل ميليشيا الحوثي لديها ، وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها معتبرا إياه سابقة خطيرة وانتهاك واضح لمبادئ العلاقات الدبلوماسية.

موقف الاتحاد جاء في البيان الصادر عنه اليوم الأحد ، حيث لفت إلى أن الخطوة الإيرانية لن تسهم إلا بزيادة التوتر في المنطقة وإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل لتسوية تعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق.

وأعرب الاتحاد عن دعمه المطلق لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية ، للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ، فضلا عن علاقاته الدبلوماسية الدولية.

وأكد على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف في إطار حوار وطني لحل الخلافات داخليا ، ومعالجة جميع القضايا الداخلية في اليمن دون تدخلات خارجية لا تساهم في خدمة اليمن وسيادته واستقراره.