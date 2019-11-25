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هبوط الليرة التركية مع بدء عملية اختبار الصواريخ الروسية

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هبوط الليرة التركية مع بدء عملية اختبار الصواريخ الروسية هبوط الليرة التركية مع بدء عملية اختبار الصواريخ الروسية

مباشر: تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تقارير بشأن بدء عملية اختبار الصواريخ الروسية، في خطوة من شأنها تصعيد الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية نقلاً عن مصادر لم تفصح عن هويتها أن الطائرات العسكرية سوف تستخدم في العاصمة أنقرة يومي الإثنين والثلاثاء خلال عملية اختبار معدات كشف الرادار في أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400".

ويأتي القرار بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد خلال اجتماع بينهما في وقت سابق هذا الشهر أن تركيا لن توقف عملية شراء الصواريخ الروسية.

ومن شأن خطوة كهذه من جانب تركيا المخاطرة بقيام الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على أنقرة.

وتطرق أردوغان وترامب خلال الاجتماع إلى مناقشة العديد من القضايا لكن الأخير طالب الرئيس التركي بالانسحاب من صفقة شراء الصواريخ الروسية، وسط آمال بعدم تصعيد الموقف.

وبحلول الساعة 11:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.6 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.7457 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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