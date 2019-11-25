إيقاف الغرامات الضريبية ضمن مطالبات من الشورى السعودي لهيئة الزكاة

الرياض - مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/1440هـ.

ووجه أعضاء المجلس عدداً من المطالبات للهيئة، نقلاً عن الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل - تويتر.

طالبت عضو الشورى جواهر العنزي، الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين ويكون الإيقاف محدد بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين نشر الوعي للمواطنين، ويكون الإيقاف فقط للمواطنين الأفراد رجالاً ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار.

أشارت عضو الشورى، نورة المري إلى تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ونوَّهت إلى أنها تجربة جديرة بالاهتمام.

كما طالبت نورة المري بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها أثناء اتخاذ قرار التحول

رأى عضو الشورى غازي بن زقر بأن تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل المزيد من الجهود في عقد ورش العمل على غرار ما عقدته مؤخراً.

وطالبت عضو الشورى إقبال درندري، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع وزارة العدل، ربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وإفراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام إلكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير.

أشاد عضو الشورى سليمان الفيفي بإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل حساب الأموال غير المستهدفة واقترح بالعمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع.

طالب عضو الشورى سعدون السعدون، الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزارة العدل لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ.

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