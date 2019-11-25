منصة تابعة لـ"العمل السعودية" تغطي 80% من خدمات أصحاب الأعمال

الرياض- مباشر: أعلنت منصة "قوى"، الواجهة الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن إضافة عددٍ من الخدمات الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك لتمكين العملاء من الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة لتحسين وتسهيل تجربة العملاء من أفراد ومنشآت.

وذكرت منصة "قوى" في بيان نشر يوم الاثنين بوكالة الأنباء السعودية- واس؛ أن هذه الخدمات تُغطي أكثر من 80 بالمائة من احتياج أصحاب الأعمال.

وأكدّت "قوى" أن ما نسبته 83 بالمائة من الخدمات التي تقدمها المنصة تمت إعادة هندستها وتطويرها لتساهم في تسهيل الأعمال التجارية.

وتقوم المنصة على إعادة هندسة السياسات والإجراءات وأتمتة العمليات بتحويلها إلى خدمات إلكترونية تُسهل رحلة العميل وتختصر المدة الزمنية لتنفيذ العمليات دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل أو أي جهة أخرى.

وأشارت إلى أن تحديث الخدمات في المنصة يتم بشكل دوري، بهدف تقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني ولتحقيق المستهدف الرئيسي بأن تتيح المنصة لجميع المستفيدين الحصول على جميع الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الفروع أو المكاتب المعنية بذلك.

وبينت المنصة أنها تعمل على تطوير وأتمتة الإجراءات بحيث تعمل المنصة على تسهيل تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات والآليات المتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص سواء سعوديين أو غير سعوديين.

و منصة "قوى" تم إطلاقها في أبريل/ نيسان من العام الحالي 2019، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل.

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