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أوبر تفقد رخصة التشغيل في لندن للمرة الثانية

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أوبر تفقد رخصة التشغيل في لندن للمرة الثانية أوبر تفقد رخصة التشغيل في لندن للمرة الثانية

مباشر: فقدت شركة أوبر رخصة التشغيل في لندن للمرة الثانية من قبل هيئة النقل في العاصمة البريطانية، بعدما وجدت أن خدماتها لم تكن مناسبة وملائمة لشروط الحصول على الترخيص.

وقالت هيئة النقل في لندن عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، إنها قد اكتشفت أكثر من 14 ألف رحلة لأوبر من قبل سائقين لا يحملون رخصة قيادة في الفترة من أواخر عام 2019 وأوائل العام الحالي.

وتابعت: "هذا الوضع يضع أمن وسلامة الركاب عرضة للخطر".

وأضافت هيئة النقل أنها لا تستطيع الوثوق في أن أوبر قد تمنع تكرار هذا المشكلة، موضحة أن السلامة تُعد الأولولية المطلقة.

وقالت: "في حين نعترف بأن أوبر أدخلت تحسينات، إلا أنه من غير المقبول سماح الشركة للركاب باستخدام سيارات صغيرة مع سائقين يحتمل ألا يكونوا يحملون رخصة أو غير مؤمن عليهم".

وأضافت هيئة النقل أنه كان مصدر قلق لأن أنظمة أوبر يبدو أنه تم التلاعب بها بسهولة نسبياً".

ويوجد أمام أوبر حالياً 21 يوماً للتقدم بطلب استئناف ضد القرار، ويعني ذلك أنه يمكنها الاستمرار في العمل حتى ذلك الموعد وخلال فترة الاستئناف.

وفي أواخر عام 2017 قررت هيئة النقل العام في لندن عدم تجديد رخصة التشغيل الخاصة بأوبر كونها لا تستوفي شروط الحصول على ترخيص قبل الاستئناف واستعادة الرخصة مجدداً في العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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