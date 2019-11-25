الشورى السعودي يطالب بتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

وطالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بالعمل مع الجهات الحكومية؛ لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.

وطالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووجه المجلس وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد.

وأشار المجلس، إلى أنه طالب بتمكين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.

ووجه الشورى الوزارة كذلك، بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.

وعلى جانب آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي.

وأقر المجلس، مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا؛ للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

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