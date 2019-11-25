صفقتان خاصتان بـ"تداول" على المراكز العربية و"بوبا"

الرياض- مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقتان خاصتان على كل من شركة بوبا العربية، والمراكز العربية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.23 مليون ريال.

وكانت أكبر الصفقات في القيم، على سهم المراكز العربية بقيمة تداول بلغت 21 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 30 ريالا للسهم تمت على 700 ألف سهم.

أما أقل الصفقات في القيم، كانت لسهم بوبا العربية التي بلغت قيمتها 1.23 مليون ريال، وتم تنفيذها عند سعر 102.60 ريال.

وتعرف الصفقات الخاصة بأنها الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، وتتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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