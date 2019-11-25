أخبار عاجلة

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

صفقتان خاصتان بـ"تداول" على المراكز العربية و"بوبا"

Google+ Print
صفقتان خاصتان بـ"تداول" على المراكز العربية و"بوبا" صفقتان خاصتان بـ"تداول" على المراكز العربية و"بوبا"

الرياض- مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقتان خاصتان على كل من شركة بوبا العربية، والمراكز العربية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.23 مليون ريال.

وكانت أكبر الصفقات في القيم، على سهم المراكز العربية بقيمة تداول بلغت 21 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 30 ريالا للسهم تمت على 700 ألف سهم.

أما أقل الصفقات في القيم، كانت لسهم بوبا العربية التي بلغت قيمتها 1.23 مليون ريال، وتم تنفيذها عند سعر 102.60 ريال.

وتعرف الصفقات الخاصة بأنها الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، وتتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

ترشيحات:

السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر

بنوك سعودية تُعلن حدود تمويل الأفراد في اكتتاب أرامكو

محافظ "ساما": طرح أرامكو لا يؤثر على سيولة السوق السعودي

البرلمان العربي يخاطب أمريكا لرفع السودان من قائمة رُعاة الإرهاب  

 وزير خارجية السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره الألماني

هيئة السوق السعودية: إطلاق مبادرات مشتركة مع جمعية حماية المستثمرين

الحصان: طرح أرامكو سيغيّر مركز السوق السعودي عالمياً

الحج السعودية تكشف الجنسيات الأكثر حصولاً على تأشيرات العمرة

تحذير من هيئة الاتصالات السعودية لبعض مقدمي الخدمات البريدية

محافظ "ساما": طرح أرامكو لا يؤثر على سيولة السوق السعودي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا