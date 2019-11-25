الحبوب السعودية تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي

الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، عن انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1440/1441هـ (2019) بتوريد 202.15 ألف طنا.

وقالت المؤسسة العامة للحبوب، في بيان لها، إنها تسلمت القمح المحلي المورد من 930 مزارعاً في 8 من فروعها بمختلف مناطق المملكة، بلغت قيمتها الإجمالية 239.97 مليون ريال.

وأضافت المؤسسة، أنها صرفت 154.85 مليون ريال لعدد 561 مزارعا؛ مقابل شراء 130.43 ألف طنا على 6 دفعات.

وأكدت مؤسسة الحبوب السعودية، أنه جاري استكمال صرف باقي المبالغ المستحقة وفقا لإجراءات قفل الحساب التي يقوم بها المزارعين إلكترونياً بعد استكمالهم المستندات النظامية للصرف.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن مناطق الجوف، والقصيم، وتبوك، وحائل كانت الأعلى توريدا للقمح المحلي هذا الموسم.

وبين أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الجوف تصدرت المناطق بإجمالي كمية 62.57 ألف طنا شكلت 31 بالمائة من القمح المستلم، وتلتها القصيم بـ 59.26 ألفا طن بنسبة 29 بالمائة، ثم تبوك بكمية 30.72 ألف طنا بنسبة 15 بالمائة.

وبلغت كميات القمح الموردة من منطقة حائل 26.83 ألف طنا شكلت 13 بالمائة من المحلي المحلي المورد، وتم استلام 10.67 ألف طنا في وادي الدواسر بنسبة 5.3 بالمائة، وكمية 9.31 ألف طنا في الرياض بنسبة 4.6 بالمائة، وكمية 2.44 ألف طنا في الخرج، وكمية 340 طنا من الأحساء.

وقامت المؤسسة، استجابة لطلبات المزارعين، بتمديد فترة استلام القمح المحلي لمدة أسبوعين إضافيين إلي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بدلا من نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019؛ ليتمكن المزارعين من استكمال تسليم ما لديهم من المحصول ووفقا للكميات المخصصة لهم.

وأضاف الفارس، بأن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الرسمي كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة وتفاعل المؤسسة مع استفسارات المزارعين وحل أي مشاكل تواجههم.

وبدأت المؤسسة في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) اعتباراً من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 أبريل/ نيسان 2019؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 صفر 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

وتضمن القرار تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين؛ في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 700 ألف طنا كل عام كحد أقصى.

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