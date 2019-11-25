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السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر

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السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر السعودية.. بدء تصميم وتطوير شبكة مواصلات في مشروع البحر الأحمر

الرياض- مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم الاثنين، عن منح الشركة العقارية للبنية التحتية "بنية"، عقد تصميم وتطوير مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إن العقد ينص على تصميم وتنفيذ طرق بطول 77 كم، وفقاً لبيان للشركة لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وأضاف أن العقد يتضمن تطوير طريق سريع بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول 13 كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسة، فضلًا عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها البعض داخل الوجهة.

وتابع: تعد هذه الشراكة خطوة أخرى تؤكد التزامنا في شركة البحر الأحمر للتطوير بدعم الشركات الوطنية في المنطقة، ويعزز من إسهامنا في تحفيز نمو قطاع المقاولات السعودي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في هذا المجال".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" فهد المسفر، إن الشركة ملتزمة بتوفير بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية التي يتطلبها تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة كمشروع البحر الأحمر.

وأفاد بأن جميع أعمال تطوير شبكة الطرق، التي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ستخضع إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع، وستتم في مناطق تم تصنيفها كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أُجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

وشركة "بنية" هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة للشركة العقارية السعودية (العقارية) بنسبة 60 بالمائة.

وأعلنت شركة "البحر الأحمر للتطوير"  في شهر فبراير/ شباط الماضي عن بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير مشروع البحر الأحمر.

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