بنوك سعودية تُقر حدود تمويل الأفراد في اكتتاب أرامكو

الرياض- مباشر: قدم عددٌ من البنوك السعودية عروضاً لتمويل العملاء للاستفادة من اكتتاب أرامكو تتراوح بين 30 ألف ريال إلى 20 مليون ريال، تم تخصيصها لعملاء معينين من الأفراد بحسب الشروط الخاصة لكل بنك.

كما تراوحت فترات تسديد تمويل الاكتتاب "بدون هامش ربح " خلال مدة أقصاها 5 أيام من بدء التداول على أسهم الشركة، وحتى 5 أعوام "بهامش ربح".

وكشف بنك البلاد عبر موقعه الإلكتروني، أنه يقدم تمويلات للاكتتاب بمبلغ يتراوح بين 100 ألف ريال إلى 20 مليون ريال - لعملاء المصرفية الخاصة- مع إمكانية الحصول على تمويل دون هامش ربح بشرط إعادة المبلغ خلال 5 أيام من بدء تداول السهم.

وأعلن البنك أنه يقدم خدمات فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني، وإضافة أو حذف التابعين عبر القنوات الإلكترونية كما أنه قام بتمديد ساعات العمل اليومية.

آلية تمويل الاكتتاب ببنك البلاد

يتم الحصول على تمويل الاكتتاب على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون قبل تخصيص الأسهم، والمرحلة الثانية تكون بعد إيداع الأسهم في محفظة العميل كالتالي:

المرحلة الأولى: تمويل الاكتتاب " تمويل بدون هامش ربح "

عند تقدمك بطلب الاكتتاب عبر تطبيق البلاد أو البلاد نت، سيتاح لك خيار الحصول على التمويل أثناء إجراء عملية الاكتتاب لتتمكن من مضاعفة استثمارك حسب المزايا التالية:

بدون رسوم إدارية في حال الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية (تطبيق البلاد - البلاد نت)

بدون هامش ربح

مضاعفة مبلغ استثمار العميل

للحصول على التمويل يجب على العميل الاكتتاب بمبلغ 100 ألف ريال كحد أدنى

مبلغ التمويل المتاح للعميل يساوي مبلغ الاكتتاب المقدم من العميل

فترة سداد تمويل الاكتتاب "بدون هامش ربح" خلال مدة أقصاها 5 أيام من بدء التداول على أسهم الشركة

متاح للسعوديين فقط

أعلى مبلغ تمويل وفقاً لما يلي: حتى 2 مليون ريال سعودي من خلال القنوات الإلكترونية لجميع عملاء البنك الأفراد حتى 5 ملايين ريال من خلال فروع بنك البلاد لعملاء المصرفية الخاصة حتى 20 مليون ريال من خلال فروع بنك البلاد



*عند تقديم طلب التمويل (بدون هامش ربح) عبر أحد فروع البلاد ستكون هنالك رسوم إدارية بمقدار 0.1% للمبلغ المقترض من قبل البنك وبحد أدنى 1050 ريالاً شاملة الضريبة المضافة

المرحلة الثانية: إعادة التمويل لسداد قيمة تمويل الاكتتاب الأول "التمويل بدون هامش ربح"

الغرض من التمويل الثاني (إعادة التمويل) هو منح العميل التمويل لسداد المبالغ المستحقة عليه في تمويل الاكتتاب الأول (التمويل بدون هامش ربح) الذي حصل عليه مسبقاً لتغطية الاكتتاب في حال عدم رغبة العميل بيع الأسهم المكتتب بها وعدم مقدرته على سداد هذه المبالغ من مصادره الخاصة.

وهو يهدف إلى تمكين العميل الاحتفاظ بالأسهم المكتتب بها لشركة أرامكو وعدم بيعها، والحصول على تمويل لسداد المستحقات القائمة عليه.

شروط إعادة التمويل

يشترط أن ينفذ هذا التمويل خلال أول خمسة أيام بعد تداول السهم . يمنح العميل آلياً تمويل بما يتوافق مع 110 % من المبالغ المستحقة عليه في التمويل الأول . يقدم هذا التمويل بهامش ربح ورسوم إدارية . إعادة التمويل متاح عبر فروع بنك البلاد فقط . إمكانية شراء أسهم أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة من اللجنة الشرعية والمحددة من قبل البنك. فترة سداد المبلغ المستحق لإعادة التمويل الخاص بالاكتتاب "بعد 6 أشهر أو 12 شهراً" حسب رغبة العميل.

وذكر بنك الجزيرة، أنه يقدم تمويلاً للاكتتاب بمبلغ يعادل مبلغ الاكتتاب للعميل إلى تمويل يصل إلى مليوني ريال على أن يتم بدء التسديد مع بدء تداول السهم - بدون رسوم إدارية، كما يقدم البنك خدمة فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني، وتمديد ساعات العمل اليومية أثناء الاكتتاب.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الأحد، إنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم طرح أرامكو السعودية.

وأضاف أحمد الخليفي نقلاً عن وكالة "رويترز" على هامش مؤتمر للبنوك السعودية والإماراتية، أن المركزي يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة.

وأعلن عددٌ من البنوك السعودية، عن تمديد ساعات العمل، حتى الساعة 6 مساءً وذلك خلال الفترة المخصصة للاكتتاب العام للأفراد، خلال فترة الاكتتاب العام في شركة أرامكو.

وأعلن بنك سامبا، الشركة الشقيقة لمدير الاكتتاب سامبا كابيتال، عن تمديد ساعات العمل في الفروع كافة، طيلة فترة الاكتتاب للأفراد.

ووفقاً لنشرة الإصدار الخاصة بـ "أرامكو" يحق الاكتتاب لجميع المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن حجم الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها، في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة منها 0.5 بالمائة للمستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.

وانطلق الاكتتاب يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للأفراد، وحتى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للمؤسسات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول 2019م.

وأعلنت شركة سامبا كابيتال مدير اكتتاب شركة أرامكو السعودية مؤخراً عن نتائج أول 5 أيام لطرح عملاق النفط السعودي، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لـ5 أيام الأولى من اكتتاب أرامكو السعودية بلغت 72.99 مليار ريال، كما نوهت سامبا كابيتال، إلى أن القيمة الإجمالية لاكتتاب شريحة المؤسسات بلغت 58.39 مليار ريال، بعدد أسهم 1.82 مليار سهم.

بدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، يوم الأحد الماضي، بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

وأعلنت شركة "أرامكو" في وقت سابق عن طرح 1.5 بالمائة من أسهمها، ما يعادل 3 مليارات سهم؛ وهو ما يعني أن قيمة الطرح العام الأولي قد يصل إلى نحو 96 مليار ريال، ما يعادل نحو 25.6 مليار دولار، وهو ما قد يجعله الأكبر بالعالم.

ترشيحات:

محافظ "ساما": طرح أرامكو لا يؤثر على سيولة السوق السعودي

نسب تغطية الأفراد والمؤسسات بطرح أرامكو خلال 5 أيام

سامبا: ثلث شريحة المؤسسات المكتتبة في أرامكو "مدراء أصول"

سامبا: أرامكو تجمع 73 مليار ريال بـ5أيام.. 80% منها للمؤسسات