تحسن ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا بأكثر من المتوقع

مباشر: تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا ارتفع إلى 95 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 94.7 نقطة المسجلة في الشهر الماضي بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستثمرين سوف ترتفع إلى 94.9 نقطة خلال هذا الشهر.

ويشهد نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحسناً للشهر الثالث على التوالي منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب البيانات، فإن تقييم الشركات للوضع الحالي في رابع أكبر اقتصاد عالمياً كان أفضل بشكل طفيف، ليترفع المؤشر إلى 97.9 نقطة في الشهر الجاري مقابل 97.8 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

كما أن توقعات المستثمرين حيال اقتصاد ألمانيا كانت أقل تشاؤماً مما كانت عليه في الشهر الماضي، حيث سجل المؤشر 92.1 نقطة خلال الشهر الجاري مقارنة مع 91.6 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

ويتوقع معهد إيفو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وبحسب البيانات، فإن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً داخل منطقة الانكماش كما تجد الشركات أن الطلبات الحالية المتراكمة مخيبة للآمال للغاية كما يخططون لمزيد من خفض الإنتاج.

وفي القطاع الخدمي، فإن ثقة الأعمال تحسنت، حيث كانت الشركات أكثر شعوراً بالرضا حيال الموقف الحالي كما أن القطاع التجاري شهد زيادة قوية فيما يتعلق بتحسن مناخ الأعمال.

وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 1.1013 دولار.